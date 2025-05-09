Galatasaray'ın transfer listesindeydi! Gabriel Brazao'dan Instagram'da flaş beğeni

Sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayıracak olan Galatasaray'da uzun süredir kaleci arayışları sürüyordu. Birçok isimle görüşme gerçekleştiren Cimbom'da gündeme son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'ta forma giyen Gabriel Brazao gelmişti. 25 yaşındaki eldiven, transferin ateşini yaktı.

GABRIEL BRAZAO GALATASARAY'A GÖZ KIRPTI

Gabriel Brazao, Instagram hesabından yaptığı beğeni ve takiplerle Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmayı başardı. Brezilyalı eldiven, Fernando Muslera ve Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşututan'ı takibe aldı.

Brazao ayrıca yine Instagram hesabından kendisiyle ilgili Galatasaray iddialarının yer aldığı bir paylaşımı beğendi.