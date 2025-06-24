Galatasaray'ın transferde gözü doymuyor: Dünya yıldızıyla görüşme

Transfer dönemine Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi katarak hızlı bir giriş yapan son şampiyon Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor.

İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelerde henüz anlaşmaya varamayan sarı kırmızılılarda orta saha için alternatif bir isim daha ortaya atıldı.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in ilk 11 oyuncusu olan ve İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Rodrigo De Paul, sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Haberde De Paul'un sözleşmesinin önümüzdeki sezon sona ereceği ve Atletico Madrid'in de 31 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmak istediği aktarıldı.