Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında lider Galatasaray Kocaelispor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu skorla birlikte sarı-kırmızılıların ligdeki uzun süredir devam eden serileri de sona erdi.

19 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig’de tam 19 maç sonra ilk kez mağlup oldu. Son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında yaşayan sarı-kırmızılılar, bugüne yenilgi yüzü görmemişti.

DEPLASMANDA 9 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Ayrıca Beşiktaş deplasmanında aldığı yenilgiden sonra Süper Lig'de çıktığı 9 dış saha maçını da kazanan Sarı Kırmızılılar'ın galibiyet serisi de bu maçla son buldu.

41 YIL SONRA KOCAELİ’DE YENİLDİ

Kocaelispor’a deplasmanda en son 16 Aralık 1984’te 1-0’lık skorla yenilen Galatasaray 41 yıl sonra ilk kez Kocaeli'den evine mağlubiyetle döndü.