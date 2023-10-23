Galatasaray'ın UEFA'ya yaptığı savunma ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Manchester United’ı 3-2 yendiği maçta UEFA’nın temsilcimize kestiği para cezasına yapılan itiraz ortaya çıktı.

Galatasaray'ın UEFA'ya yaptığı savunma ortaya çıktı

Galatasaray, UEFA’nın Old Trafford tribünlerinde Türk seyircinin fazla olmasıyla ilgili verdiği ceza için öyle bir savunma yaptık ki UEFA'yı köşeye sıkıştırdı.

Old Trafford maçına giren 2 bin Türk yüzünden UEFA, Galatasaray'ı suçlu buldu... Sarı-kırmızılı kulübe 51 bin euro ceza verdi. Avrupa Kupaları tarihi boyunca Türk taraftarlar her zaman rakip takım tribünlerinde yer alır, hatta zaman zaman ev sahibi takım taraftarından daha çok olurdu.

UEFA ilk kez böyle bir uygulamaya gitti. Manchester United'ın bilet satış sistemindeki hata ve taraftarlarının para kazanma sevdası yüzünden Galatasaray'ı cezalandırdı.

Galatasaray ise sürpriz bir hamle yaptı. Fotospor'un haberine göre tribünlerde Galatasaray'ın galibiyetine sevinen kişilerle ilgili ironik bir savunma yaptı.

İŞTE GALATASARAY'IN SAVUNMASI

Bu kişilerin Galatasaray taraftarı nereden belli. Herhangi birisinde Galatasaray atkısı ya da benzeri bir tema görülmüyor.

Galibiyetimize sevinen kişiler; galibiyetimiz sonrasında Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Hag'ın kovulacağına inanan kendi taraftarlıydı.

Yaptığımız araştırmaya göre ayrıca galibiyetimize sevinenler United'ın ezeli rakibi City'nin taraftarlarıydı. Çok özel olan pankartları indirenlerin de City taraftarları olduğu bilgisine ulaştık. Cezanın bizden kesilmesinden önce bu konu araştırılmalı.

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