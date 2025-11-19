Galatasaray'ın son 3 yıldır elde ettiği şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Lucas Torreira bu sezon da takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Uruguaylı futbolcu bu sezon sarı kırmızılıların Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de yer aldı. Torreira bir tek annesinin geçirdiği rahatsızlığı için özel izinle Uruguay'a gittiği için Göztepe karşılaşmasında forma giymedi.

29 yaşındaki futbolcu, çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşarken 2 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maça da 11'de başlayan Torreira, sadece bir kez o da maçın bitimine 3 dakika kala yedek kulübesine çekildi. Bu sezon Galatasaray'da en çok süre alan 5 futbolcu arasında yer alan Torreira , 2 kulvarda çıktığı 15 maçta 1221 dakika forma giydi.