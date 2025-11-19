Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Nijerya-Demokratik Kongo mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılılardan golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. A Milli Takım'ın, Bulgaristan ile oynadığı mücadelede sakatlanan Kaan Ayhan'ın da bugün MR'a gireceği kaydedildi.

Galatasaray açıkladı! Victor Osimhen'den kötü haber

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."

