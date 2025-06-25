Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane gündem oldu! Yaptığı tercihi dünya konuşuyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Benfica, Bayern Münih'i tek golle geçti. Sıcak havanın futbolcuları zorladığı maçta Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'nin karşılaşmaya çıktığı forma sosyal medyada gündem oldu.

LEROY SANE'NİN FORMA TERCİHİ KONUŞULUYOR!

Kulüpler Dünya Kupası'nda sözleşmesi sona erene kadar Bayern Münih adına mücadele edecek olan Leroy Sane, 40 dereceyi bulan sıcaklıkta maça uzun kollu formayla çıktı.

Kaleciler dışında sadece Sane'nin uzun kollu forma giymesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan sıcaklık nedeniyle Bayern Münih'te oyundan çıkan futbolcuların maçı soyunma odasından takip ettiği görüldü.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan Alman oyuncu, 90 dakika sahada kaldı.