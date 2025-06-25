Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane gündem oldu! Yaptığı tercihi dünya konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane gündem oldu! Yaptığı tercihi dünya konuşuyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın sözleşme imzaladığı ancak kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi temmuz ayında bitecek olan Leroy Sane, Alman ekibiyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Bavyera ekibinin son olarak Benfica ile oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan yıldız oyuncu yaptığı tercih ile gündem oldu. İşte detaylar...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Benfica, Bayern Münih'i tek golle geçti. Sıcak havanın futbolcuları zorladığı maçta Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'nin karşılaşmaya çıktığı forma sosyal medyada gündem oldu.

-001.jpeg

LEROY SANE'NİN FORMA TERCİHİ KONUŞULUYOR!

Kulüpler Dünya Kupası'nda sözleşmesi sona erene kadar Bayern Münih adına mücadele edecek olan Leroy Sane, 40 dereceyi bulan sıcaklıkta maça uzun kollu formayla çıktı.

Kaleciler dışında sadece Sane'nin uzun kollu forma giymesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan sıcaklık nedeniyle Bayern Münih'te oyundan çıkan futbolcuların maçı soyunma odasından takip ettiği görüldü.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan Alman oyuncu, 90 dakika sahada kaldı.

z-001.jpeg

Son Haberler
Aksaray’da Kaçakçılığa Darbe!
Aksaray’da Kaçakçılığa Darbe!
Hande Baladın'dan kötü haber
Hande Baladın'dan kötü haber
Çin ve Tayvan arasında gerginlik artıyor
Çin ve Tayvan arasında gerginlik artıyor
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu
Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede! CHP’li Karaoba’dan sert çıkış
Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede!