Galatasaray'ın yeni transferine ülkesinde linç! "Sıfır karakter"

Leroy Sane’nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda oynaması nedeniyle Galatasaray, sigorta ettirerek fiziksel korumaya aldı. Ancak Amerika’daki maçlar, Sane’yi psikolojik olarak yıprattı.

Bavyera kamuoyunda Lothar Mathauss haricinde oyuncu hakkında olumlu konuşan çıkmadı, hemen her gün futbolcu hakkında olumsuz görüşler basında yer aldı. Bayern’in son maçında 2 karşı karşıya pozisyonda gol atamayınca eleştiriler adeta linç kampanyasına dönüştü. Benfica’ya 1-0 mağlup olunan karşılaşma sonrasında Alman eski futbolcu Michael Ballack, Sane için, “Muazzam bir yeteneği var ama onu dünya çapında en üst seviyeye taşıyacak şeyler hâlâ eksik. Konsantrasyon, duruş, ciddiyet. Sane’nin kadroya alınması başlı başına sorgulanmalı. Bu maç da onun kariyerinin özellikle son döneminin adeta bir özeti gibiydi” demişti.

Sane’ye olan eleştiriler, Bayern Münih’in eski yıldızı Mario Basler ile devam etti. Alman basınında yer alan ifadelerinde Basler, “Eğer 29 yaşında bir oyuncu, uluslararası alanda artık hiçbir şey ifade etmeyen bir lige, Türkiye’ye gitmeye karar veriyorsa, bunun sportif hırsla hiçbir ilgisi yoktur. Sane sıfır karakter ve sadece paraya odaklanmış. Üst düzey uluslararası futboldan emekli olan hiç kimsenin artık milli takım formasında yeri yok” dedi.Kicker muhabiri Frank Linkesch de dün, “Onu Kulüpler Dünya Kupası’na getirmemek daha iyi olurdu” yorumunu yaptı.

Leroy Sane kulübüyle yaptığı görüşmede karşılıklı anlaşarak turnuvaya katılmayı kabul etti. Eski kulübüne son bir vefa örneği gösterip Amerika’ya giden futbolcu, Galatasaray’a transfer olduğu için her gün kendisine yöneltilen eleştirilere hedef olduğu bir sürecin içerisinde kaldı.

TELEVİZYONLARDA DA ELEŞTİRİLDİ

Leroy Sane haberleri Almanya’da yazılı basında olduğu kadar, görsel basında da yer buluyor. FIFA Kulüpler Kupası’nda son kez Bayern Münih forması giyen futbolcuya getirilen eleştirilere ekranlarda da sıkça rastlanıyor.