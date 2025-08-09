Galatasaray'la gol kralı olmuştu! Amedspor'a transfer oldu

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol krallığı yaşayan Senegalli forvet Mbaye Diagne Amed Sportif Faaliyetler'e imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki yıldız ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması giyen Diagne kariyerine 2 senedir Suudi Arabistan'da devam ediyordu.

Senegalli futbolcu 2018-19 sezonunda Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla çıktığı 29 maçta 30 gol atarak gol kralı olmuştu.

