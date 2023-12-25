Galatasaraylı Barış'ın sevgilisi tribünde ortaya çıktı. Bir an olsun yalnız bırakmıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaraylı Barış'ın sevgilisi tribünde ortaya çıktı. Bir an olsun yalnız bırakmıyor
Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Barış Alper'in sevgilisi olduğu öne sürülen Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın oynadığı maçı tribünden takip etti.

Hürriyet'in haberine göre; Yağmur Tanrısevsin'in adı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper ile anılıyor.

GALATASARAY'IN MAÇINI İZLEDİ
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın oynadığı maçı tribünden takip eden Tanrısevsin, Barış Alper'i bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Ayrıca Yağmur Tanrısevsin'in karşılaşmaya Barış Alper için gittiği yazıldı.

İLİŞKİLERİNİ DUYURMAK İSTİYOR
Haberin devamında, iddiaya göre Tanrısevsin, bir süredir gizli yürüttükleri ilişkilerini artık saklamak istemiyor.

MİLLİ TAKIM MAÇINI İZLEDİ

Yağmur Tanrısevsin, A Milli Takım'ın 21 Kasım'da Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile Cardiff'te oynadığı maçı tribünden takip etmişti.

Barış Alper, karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

İşte o fotoğraf;

yagmur-1.png

yagmur-2.png

aa-20231224-33267403-33267401-fenerbahce-galatasaray.jpg

aa-20231224-33267020-33267012-fenerbahce-galatasaray.jpg

aa-20231224-33267906-33267903-fenerbahce-v-galatasaray-turkish-super-lig.jpg

İlgili Haberler
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var
Djiku Icardi pozisyonunu ekrana getiremeyen yönetmen bakın kim çıktı? Galatasaray tepki göstermişti
Djiku Icardi pozisyonunu ekrana getiremeyen yönetmen bakın kim çıktı? Galatasaray tepki göstermişti
Galatasaray bu fotoğrafla 'Utanın' dedi. Fenerbahçe 'Kale direği' cevabını verdi
Galatasaray bu fotoğrafla 'Utanın' dedi. Fenerbahçe 'Kale direği' cevabını verdi
Galatasaray Icardi'nin son durumunu paylaştı. 'Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler'
Yayıncı kuruluşta Galatasaraylıları çıldırtan sözler. Güntekin Onay: Galatasaray'ı cilaladılar ve pompaladılar
Kadıköy'deki 26 kameraya ne oldu: Galatasaray'dan penaltı açıklaması
Kadıköy'deki 26 kameraya ne oldu: Galatasaray'dan penaltı açıklaması
'Barış Alper'in yaptığı penaltı' Deniz Çoban Galatasaray Karagümrük maçındaki pozisyonu anlattı
Son Haberler
Ünlü şarkıcının 2 yıllık evliliği 10 dakikada bitti Magazin
Ünlü şarkıcının 2 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
Beton mikseri devrildi Gündem
Beton mikseri devrildi
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı Gündem
Arabayı yumruklayan gurbetçinin kim olduğu belli oldu. Ünlü şirketin sahibi çıktı
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı Gündem
Dolaba su koydu diye kardeşini bıçakladı. Şoke eden kardeş kavgasında kan aktı
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı Gündem
Fener Rum Patrikhanesi'nde Noel ayini yapıldı
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Gündem
Elektrik kontağından yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var Spor
Mahchester United satıldı. Yeni sahibinin her yerde işyerleri var