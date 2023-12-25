Galatasaraylı Barış'ın sevgilisi tribünde ortaya çıktı. Bir an olsun yalnız bırakmıyor

Hürriyet'in haberine göre; Yağmur Tanrısevsin'in adı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper ile anılıyor.

GALATASARAY'IN MAÇINI İZLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın oynadığı maçı tribünden takip eden Tanrısevsin, Barış Alper'i bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Ayrıca Yağmur Tanrısevsin'in karşılaşmaya Barış Alper için gittiği yazıldı.

İLİŞKİLERİNİ DUYURMAK İSTİYOR

Haberin devamında, iddiaya göre Tanrısevsin, bir süredir gizli yürüttükleri ilişkilerini artık saklamak istemiyor.

MİLLİ TAKIM MAÇINI İZLEDİ

Yağmur Tanrısevsin, A Milli Takım'ın 21 Kasım'da Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile Cardiff'te oynadığı maçı tribünden takip etmişti.

Barış Alper, karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

İşte o fotoğraf;