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Galatasaraylı futbolculardan turnuvaya destek. Çocuklarla bir araya geldiler

Galatasaray'ın futbolcuları Gomis, Mata ve Oliveira,depremzedelere bağış amacıyla düzenlenen futbol turnuvasına katıldı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 19:06
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Galatasaraylı futbolcular çocuklarla bir araya geldiler

Galatasaraylı futbolculardan turnuvaya destek. Çocuklarla bir araya geldiler
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Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira, bağış amaçlı düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasında sporcularla buluştu.

TAKIMIN YILDIZLARI ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, takımın golcü oyuncusu Gomis, İspanyol yıldız Mata ve Portekizli orta saha Oliveira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde genç futbolcularla bir araya geldi.

ETKİNLİĞE DESTEK VERDİLER
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler için bağış toplama amacıyla düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla buluşan 3 futbolcu, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirip, bağış etkinliğine destek verdiler.

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