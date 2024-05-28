Galatasaraylı Kaan Ayhan Mert Hakan Yandaş'ı unutmadı. Öyle bir paylaşım yaptı ki

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray karşısında elde edilen zafer sonrası yaptığı açıklamalara esprili bir yanıt verdi.
Yandaş’ın maçtan sonra "Tek başıma oynayacağım onlarla dedim" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Ayhan, sosyal medya üzerinden "Tek başıma şampiyon olacağım dedim onlara ben." ifadesini kullanarak karşılık verdi.
Galatasaraylı futbolcunun bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük beğeni topladı ve birçok yorum aldı.
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