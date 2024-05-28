Galatasaraylı Kaan Ayhan Mert Hakan Yandaş'ı unutmadı. Öyle bir paylaşım yaptı ki

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın, derbi sonrası söylediklerine Galatasaraylı Kaan Ayhan şampiyonluk kutlamalarından cevap verdi.