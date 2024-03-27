Galatasaraylı Köhn şampiyonluk sözü verdi: Rap yapacağım

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, takımının kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Farklı takımlardan teklif almasına rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını belirten 25 yaşındaki Alman sol bek, "Hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum. Şu an sadece Galatasaray'a odaklanıyorum. Bayern Münih'e giden Sacha Boey için çok mutluyum. İyi bir oyuncu ama ben şu an sadece buraya odaklanmalıyım ve gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk'un sahada fark yarattığına dikkati çeken Köhn, Buruk'un her konuda kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.

Galatasaray taraftarının kendisine sevgi ile yaklaştığına işaret eden Köhn, "Ben de onları çok seviyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım beni iyi karşıladılar. Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum. Takım ruhunun oluşması benim için mutluluk vericidir. Gol sonrası sevinçlerime devam edeceğim" dedi.

Köhn, şampiyon olmaları durumunda ise rap performansı sergileyeceğini sözlerine ekledi.