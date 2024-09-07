Galatasaraylı Osimhen'den harika gol. Ayakta alkışlandı

Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen açılışı milli takımda yaptı.

100 milyon Euro piyasa değerine sahip Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takıma transfer olduktan sonra ilk golünü Benin'e attı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Nijerya ile Benin karşı karşıya geldi. Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Augustine Eguavoen yönetimindeki Nijerya 45+2'de Ademola Lookman'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen 72. dakikada Victor Boniface'in yerine oyuna girdi. 6 dakika sonra sağdan ortalan topu voleyle ağlara gönderen Osimhen, büyük sevinç yaşadı. 84'te Lookman bir kez daha sahne alıp skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Nijerya gruba 3 puanla başlarken, Benin puansız kalmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Nijerya deplasmanda Ruanda ile Benin de evinde Libya ile karşılaşacak.