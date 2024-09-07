Galatasaraylı Osimhen'den harika gol. Ayakta alkışlandı

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Galatasaraylı Osimhen'den harika gol. Ayakta alkışlandı

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, Nijerya formasıyla Benin ağlarına attığı gol ayakta alkışlandı.

Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen açılışı milli takımda yaptı.

100 milyon Euro piyasa değerine sahip Nijeryalı yıldız, Sarı-Kırmızılı takıma transfer olduktan sonra ilk golünü Benin'e attı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Nijerya ile Benin karşı karşıya geldi. Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Augustine Eguavoen yönetimindeki Nijerya 45+2'de Ademola Lookman'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen 72. dakikada Victor Boniface'in yerine oyuna girdi. 6 dakika sonra sağdan ortalan topu voleyle ağlara gönderen Osimhen, büyük sevinç yaşadı. 84'te Lookman bir kez daha sahne alıp skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla Nijerya gruba 3 puanla başlarken, Benin puansız kalmış oldu. Grubun bir sonraki maç haftasında Nijerya deplasmanda Ruanda ile Benin de evinde Libya ile karşılaşacak.

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