Galatasaraylı Victor Nelsson’un ailesine kutlamalarda şoke eden saldırı

Süper Lig ve Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Rams Park Arena’da kupa töreni organizasyonu düzenledi. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson dev organizasyon sonrasında taraftarlara ateş püskürdü.



YALNIZ ÇIKTI, AİLESİ YOKTU

Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Lisesi'nden yola çıkan Galatasaray, stadında kupa töreni düzenledi. Sarı-kırmızılılarda futbolcular teker teker taraftarı selamladı. Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ise sahaya çıkarken herhangi bir şarkı tercih etmemesi dikkat çekti.



Victor Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı iddia edildi. Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ailesi, diğer futbolcularda olduğu gibi sahaya gelmedi. Victor Nelsson'un ailesinin tribünde olduğu belirtildi.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE, UTANIN"

Victor Nelsson kutlamaların ardından taraftarlara çok sert tepki gösterdi. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı gerçekleştiğini açıklayan Victor Nelsson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Danimarkalı savunmacı Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" ifadelerini kullandı.