Galatasaraylı yöneticiden kaleci bombası! Taraftar duyunca çıldıracak

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Galatasaraylı yöneticiden kaleci bombası! Taraftar duyunca çıldıracak

Kaleci pozisyonu için henüz isminin basına yansımadığı 3 oyuncuyla görüştüklerini belirten Abdullah Kavukçu, "Duyunca çıldıracaklar. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Serie A ekibi Lazio'yu evinde ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma öncesi yeni transferler Leroy Sane ve Victor Osimhen için stadyumda imza töreni düzenlendi.

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Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukçu transferle ilgili taraftarı heyecanlandırdı.

Kaleci arayışlarının devam ettiğini belirten Kavukçu şöyle konuştu:

"Bizim 3 tane daha ilgilendiğimiz kaleci var. Bunların ismini bilmiyorlar. Duyunca çıldıracaklar. Çalışmalarımız devam ediyor. Bize inansın, güvensinler. Ederson görüştüğümüz bir oyuncu. Başka görüştüğümüz oyuncular da var. Hangisi şartlarımıza uyarsa onu alacağız. Gün vermeyeyim ama en kısa zamanda bitireceğiz."

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