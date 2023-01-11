Galaxy A34 ve Galaxy A54’ün tasarımı ortaya çıktı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung'un yakın zamanda tanıtacağı Galaxy A34 ve Galaxy A54 modellerinin tasarım görüntüleri ortaya çıktı.

Bu görüntülerde modellerin yalnızca ön panelleri yer alıyor. Sızdırılan görsellere göre Galaxy A34 modelinin ön panelinde Infinity-U, Galaxy A54 modelinde ise Infinity-O çentiği yer alıyor.

ÜÇ KAMERA KURULUMU

Paylaşılan görsellerde akıllı telefonların arka panelleri yer almasa da Galaxy A34 ve Galaxy A54 tasarımının Galaxy S22 Ultra modeliyle benzerlik göstereceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda her iki cihazın da arka tarafında birbirinden bağımsız şekilde üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Tasarım görselleri dışında teknik özellikler için Galaxy A54 modelinde 5,4 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızında AMOLED ekran kullanılacağı biliniyor. Cihazın ön kamerası ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde olacak. Akıllı telefonun tanıtımının 18 Ocak tarihinde yapılacağı ise Samsung tarafından daha önce açıklandı.

Galaxy A34 modelinde ise 6,5 inç büyüklüğünde ve 90 Hz tazeleme hızında FullHD Plus AMOLED ekran yer alacak. Cihazın ön kamerası ise 13 Megapiksel olacak. Ek olarak 25W hızlı şarjla desteklenen 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.