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Galaxy S23’te beklenen özellik kaldırıldı

Galaxy S23 serisinde Google'ın 2016 yılında tanıttığı kesintisiz güncelleme özelliği kullanıma kapatıldı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:38
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Galaxy S23 telefon modelinde beklenen özellik kaldırıldı

Galaxy S23’te beklenen özellik kaldırıldı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung Galaxy S23 serisini inceleyen analistler, şirketin kesintisiz güncelleme özelliğini kapattığını keşfetti.

Google’ın 2016 yılında tanıttığı kesintisiz güncelleme özelliği, kullanıcıların güncellemeleri arka planda yüklemesine ve işlemlerin bir sonraki yeniden başlatma sonrasında uygulanmasına imkan tanıyor.

Normal güncelleme işleminden daha yavaş ilerleyen kesintisiz güncelleme, herhangi bir soruna karşı güvenlik katmanı barındırıyor.

Galaxy S23 Ultra modelini inceleyen 9to5Google ekibi, şirketin kesintisiz güncelleme özelliğini kapattığını keşfetti. ADB aracılığıyla da kontrol ettiklerinin altını çizen ekip, Samsung’un bu özelliğini halen benimseyemediğini açıkladı.

Özelliğin fazladan depolama alanı tüketme eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, Samsung’un depolamayla ilgili endişeler nedeniyle kesintisiz güncelleme özelliğini kapattığı tahmin ediliyor.

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