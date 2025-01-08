Galip Ensarioğlu'ndan TV100'e çarpıcı İmralı açıklaması 'İki ayrı çağrı yapacak'

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, katıldığı canlı yayında "İmralı PKK'ya ayrı YPG'ye ayrı çağrı yapacak" diye konuştu.

“İMRALI İKİ AYRI ÇAĞRI YAPACAK"

Garip Ensarioğlu, açıklamasında, “Ayrı ayrı çağrılar olacak. İmralı PKK'ya ayrı YPG'ye ayrı çağrı yapacak. YGP'ye yapılacak olan çağrı, farklı bir tonda olur çünkü örgütün kendini lağvetmesinden, silahtan vazgeçmesinden bahsediliyor. Ancak PYD'den de mevcut Suriye yeni yapılanması için de onlarla görüşerek nasıl bir pozisyon alacaklarına dair de farklı bir şey konuşulacak. Bunların nasıl karşılık bulacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz" dedi.