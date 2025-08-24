Gamescom 2025'e Çinli oyun geliştiriciler damga vurdu

Gamescom’un beş gün süren maratonunda bu yıl rekor sayıda, tam 50 Çinli stüdyo yer aldı. Fuarda en uzun kuyruklardan biri, Çin mitolojisini temel alan yapımlara ayrıldı. Özellikle “Phantom Blade Zero” adlı aksiyon rol yapma oyunu, yalnızca bir saatlik deneme sürümünde bile oyuncuları etkiledi. YouTube’da yayınlanan oynanış videosu şimdiden 6 milyon izlenmeye ulaştı.

“SON SÜRPRİZ” BLACK MYTH: ZHONG KUİ

Etkinliğin en çok konuşulan anı ise Çinli Game Science stüdyosunun yeni oyunu oldu. “Black Myth: Zhong Kui” adıyla duyurulan yapım, efsanevi hayalet avcısı karakterini modern grafiklerle hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl “Black Myth: Wukong” ile küresel başarı yakalayan stüdyo, bu kez sahneyi fuarın kapanış anında doldurarak büyük alkış aldı.

ÇİN KÜLTÜRÜNDEN KÜRESEL PAZARA

Koelnmesse’nin kıdemli proje yöneticisi Grace Pan, Çinli geliştiricilerin son yıllarda yalnızca teknolojiyle değil, özgün içerikleriyle de öne çıktığını vurguladı. Pan, “Çinli stüdyolar; görsellik, hikâye anlatımı ve oynanış açısından Avrupa, ABD ve Japonya’daki büyük üreticilerle aynı seviyeye ulaştı” dedi.

Nitekim fuar öncesinde yayımlanan bir rapor, Çinli mobil oyunların Almanya’da giderek yükseldiğini ortaya koydu. 2024’te en çok indirilen ilk 10 mobil oyunun 4’ü Çinli yapımlardan oluştu. Avrupa’nın en büyük oyun pazarı olan Almanya’da 37,5 milyon oyuncu bulunuyor ve bunların yarısından fazlası akıllı telefonlarını tercih ediyor.

ÖDÜL VE İŞ BİRLİKLERİ

Gamescom’da bu yıl “En İyi Mobil Oyun” kategorisindeki beş adaydan üçü Çinli stüdyolardan geldi. Ödül ise Şanghay merkezli Infold Games’in geliştirdiği romantik bilim kurgu oyunu “Love and Deepspace”e verildi.

Çin’in dev şirketi Tencent ise fuara 10’dan fazla yeni oyunla katıldı. Uluslararası yapımlarla kurulan iş birlikleri arasında henüz çıkmamış “Dune: Awakening” ve “Dying Light: The Beast” gibi projeler dikkat çekti. Ayrıca Tencent, oyun sanatında kullanılmak üzere geliştirdiği yapay zekâ destekli yeni bir aracı tanıttı.

AVRUPA İLE ARTAN BAĞLAR

Alman Oyun Endüstrisi Birliği Genel Müdürü Felix Falk, Çinli ve Avrupalı stüdyolar arasındaki iş birliklerinin giderek arttığını belirtti. Falk, “Küresel oyun endüstrisi daha fazla iç içe geçtikçe, bu ortaklıkların da çoğalacağını göreceğiz” dedi.