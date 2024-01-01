Gamze Erçel sevenlerine müjdeyi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Gamze Erçel sevenlerine müjdeyi verdi
Binlerce seveni olan ünlü isimden sevenlerini mutlu eden bir müjde geldi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in kızı Mavi’nin iyileştiği duyuruldu.

2019 yılında Caner Yıldırım ile yollarını birleştirerek evlenen Gamze Erçel, evlendiği yılın aralık ayında anne olmuştu.

Gamze Erçel'in kızı olan Aylin Mavi'ye kanser teşhisi konulduğu ve tedavi gördüğü haberleri sevenlerini üzmüştü.

gamzeercl.jpg

Bir süredir kızı Mavi'yi sosyal medya hesaplarında paylaşmayan ve herkesten uzak bir yaşam süren Gamze Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi’nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz" ifadesiyle sevenlerine müjdeyi verdi.

gmzehande.jpg

Çocukların kanseri yendikleri zaman çaldığı zili hikayesinde paylaşan Caner Yıldırım, “Yakında”notunu düştü.

Ve sonunda o beklenen video geldi, Mavi zili çaldı!

İlgili Haberler
Piyasalar yılın son gününü böyle kapattı
Son Haberler
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor Gündem
İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor
Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti Spor
Altay borca battı. Bakanlık köklü kulübü dava etti
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu Magazin
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damga vurdu
Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı Gündem
Yılbaşında Kapadokya’da doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı Dünya
Rusya'dan yeni yıl gecesi Ukrayna'ya 90 İHA ile saldırı
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi Ekonomi
Cep telefonu faturaları cep yakacak. Dev zam geldi
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı Gündem
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı