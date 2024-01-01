Gamze Erçel sevenlerine müjdeyi verdi

Uzun süredir kanser tedavisi gören Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in kızı Mavi’nin iyileştiği duyuruldu.

2019 yılında Caner Yıldırım ile yollarını birleştirerek evlenen Gamze Erçel, evlendiği yılın aralık ayında anne olmuştu.

Gamze Erçel'in kızı olan Aylin Mavi'ye kanser teşhisi konulduğu ve tedavi gördüğü haberleri sevenlerini üzmüştü.

Bir süredir kızı Mavi'yi sosyal medya hesaplarında paylaşmayan ve herkesten uzak bir yaşam süren Gamze Erçel, "Şükürler olsun ki Mavi’nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz" ifadesiyle sevenlerine müjdeyi verdi.

Çocukların kanseri yendikleri zaman çaldığı zili hikayesinde paylaşan Caner Yıldırım, “Yakında”notunu düştü.

Ve sonunda o beklenen video geldi, Mavi zili çaldı!