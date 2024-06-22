Gamze Özçelik 13 günlük kocasını böyle kutladı

Magazin gündemi hala Gamze Özçelik ve Reshad Strik’in ani evliliğini konuşuyor.

13 gün önce nikah masasına oturan ikili balayı yerine yardım faaliyetleri için Afrika’ya gitmişti.

Tanzanya ve Somali'den fotoğraflar paylaşan çiftten bugün farklı bir haber daha geldi. Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep rolüyle hafızalara kazınan Özçelik, 43 yaşına giren eşini Instagram hesabından da kutlamayı ihmal etmedi.

Reshad Strik'in fotoğraflarını paylaşan Özçelik "Doğum günün kutlu olsun kalbim" notu düştü.