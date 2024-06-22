Gamze Özçelik 13 günlük kocasını böyle kutladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gamze Özçelik 13 günlük kocasını böyle kutladı

Yeni evli Gamze Özçelik kocası Reshad Strik’i övmelere doymadı.

Magazin gündemi hala Gamze Özçelik ve Reshad Strik’in ani evliliğini konuşuyor.

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13 gün önce nikah masasına oturan ikili balayı yerine yardım faaliyetleri için Afrika’ya gitmişti.

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Tanzanya ve Somali'den fotoğraflar paylaşan çiftten bugün farklı bir haber daha geldi. Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep rolüyle hafızalara kazınan Özçelik, 43 yaşına giren eşini Instagram hesabından da kutlamayı ihmal etmedi.

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Reshad Strik'in fotoğraflarını paylaşan Özçelik "Doğum günün kutlu olsun kalbim" notu düştü.

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