Gamze Özçelik Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü

Eski oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte Hamas-İsrail savaşından etkilenen Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü.

Derneğinin Lübnan’da bulunan deposunda bir video çeken Özçelik, yardım malzemelerinin görüntülerini paylaşarak; bağışçılara teşekkür etti.

"DEPOLARIMIZI HAZIRLADIK"

"Lübnan-Siblin’de bulunan depolarımızdayız. Biliyorsunuz İsrail bir süredir Lübnan’ın güneyini vuruyor ve oradan hem Lübnanlı hem Filistinli aileler iç taraflara doğru göç ediyor" diyen ünlü isim, şöyle devam etti:

Biz de depolarımızı hem şu anki göç durumuna, hem de olası bir göç durumuna karşı hazırladık. 2 bin hijyen paketimiz, 2 bin erzak paketimiz var. 3 bin battaniye hazırlanmaya devam ediyor. Acil gereken birçok ürünü depolarımızda hazırlamış durumdayız. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz, bu kadar büyük bir yardımı hızlı bir şekilde hazırlayabilmemiz için bizlere destek oldular."