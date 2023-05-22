Gamze Özçelik nikah masasında evet diyerek mutlu haberi verdi

Umuda Koşanlar Derneği adına yardım çalışmaları yürüten eski oyuncu Gamze Özçelik, son yaptığı paylaşımla "Bir kez daha evet dedik" diyerek mutlu bir haber verdi.

Gamze Özçelik nikah masasında evet diyerek mutlu haberi verdi

Ekran macerasını noktalayan ve maneviyata yönelen oyuncu Gamze Özçelik, son paylaşımıyla gündem oldu.

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Kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç insanlara kucak açan Gamze Özçelik, son olarak sosyal medya hesabından "Bir kez daha evet dedik" açıklamasıyla mutlu bir haber verdi.

Gamze Özçelik paylaşımında şu ifadeleri paylaştı:

"Umuda Koşanlar ailesi olarak bugün bir kez daha evet dedik. kardeşlerime bir ömür boyu huzur ve mutluluk, birlik ve beraberlik için dua ederken sırada kimler var diye merakla bekliyorum."

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