Gana Merkez Bankası'nda dijital finans devrimi

Açık Bankacılık, finansal hizmetlerde devrim niteliğinde bir gelişme olarak, müşteri onaylı verilerin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak finansal hizmetlerin daha entegre ve rekabetçi olmasına olanak tanıyor.

Gana Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, taslak yönerge, finansal kurumlar arasındaki veri güvenliği, operasyonel standartlar ve güvenlik protokollerinin sağlam bir çerçevede düzenlenmesini hedefliyor. Ayrıca, taslak kamuoyunun görüşlerine sunulmuş durumda ve bu süreç 30 gün sürecek.

Bu yönerge, Gana'nın küresel standartlara uygun, güvenli ve verimli bir finansal ekosistem oluşturma vizyonuna paralel olarak şekillendirildi. Açık Bankacılık modelinin benimsenmesi, yenilikçi finansal hizmetlerin sunulmasını ve düzenlenmiş finansal kurumlar arasında daha fazla rekabetin ortaya çıkmasını sağlayacak. Yönerge, müşterilere daha geniş bir finansal ürün ve hizmet yelpazesi sunma fırsatı yaratacak.

Açık Bankacılık, küresel ölçekte finansal hizmetlerin daha müşteri odaklı hale gelmesini sağlamakta ve bu gelişme, Gana'nın dijital finansal hizmetler alanında önemli bir oyuncu olma hedefine katkı sağlayacak. Banka, teknolojiyi finansal katılımı artırmak ve ödeme sistemlerini modernize etmek amacıyla kullanmayı taahhüt ediyor.