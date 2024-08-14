Gana'da Dang Humması vakaları 100'e ulaştı

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, geçen ay Eastern bölgesinde ortaya çıkan dang hummasının altı eyalete yayıldığını açıkladı. Kuma-Aboagye, ayrıca 103 şüpheli vakanın bulunduğunu belirtti.

Kuma-Aboagye, salgının yayılmasını önlemek amacıyla etkilenen bölgelere sağlık ekiplerinin gönderildiğini ifade etti. Dang humması ilk olarak 15 Temmuz'da Eastern vilayetinde tespit edilmişti.

Dang Humması nedir?

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen ve sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Kuluçka döneminin ardından genellikle hafif ateşle seyreden hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Dang humması vakaları, yağışlı dönemlerde artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor. Hastalığın yayılmasını önlemek için su birikintilerinde larva oluşumunu engellemek amacıyla sürekli ilaçlama yapılması gerekiyor.