Gana'da Dang Humması vakaları 100'e ulaştı

Kaynak: AA
Gana'da Dang Humması vakaları 100'e ulaştı

Gana'da dang humması vakalarının sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, geçen ay Eastern bölgesinde ortaya çıkan dang hummasının altı eyalete yayıldığını açıkladı. Kuma-Aboagye, ayrıca 103 şüpheli vakanın bulunduğunu belirtti.

Kuma-Aboagye, salgının yayılmasını önlemek amacıyla etkilenen bölgelere sağlık ekiplerinin gönderildiğini ifade etti. Dang humması ilk olarak 15 Temmuz'da Eastern vilayetinde tespit edilmişti.

Dang Humması nedir?

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen ve sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Kuluçka döneminin ardından genellikle hafif ateşle seyreden hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Dang humması vakaları, yağışlı dönemlerde artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor. Hastalığın yayılmasını önlemek için su birikintilerinde larva oluşumunu engellemek amacıyla sürekli ilaçlama yapılması gerekiyor.

Son Haberler
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı Gündem
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi Gündem
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi
Antalya'da yaban domuzları şehre indi Gündem
Antalya'da yaban domuzları şehre indi
Son sözü Ronaldo söyledi Spor
Son sözü Ronaldo söyledi
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı Yerel Haberler
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu Gündem
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat Gündem
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat