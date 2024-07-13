Gana'nın en iyi 200 kuryesine ödül verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gana'nın en iyi 200 kuryesine ödül verildi

Küresel teknoloji şirketi Yango Group'un bir parçası olan Yango Delivery, teslimat ortaklarının en iyi performans gösteren kuryelerini onore etmek için ödül töreni düzenledi.

2024'ün ilk yarısındaki hizmetlerinin takdiri olarak en iyi performansa sahip 200 kuryeye üst düzey akıllı telefonlar, cömert nakit ödüller ve yakıt kuponları verdi. En iyi performansı gösteren iki kuryeye ise yepyeni motosikletler aldı.

Ödül töreni Gana'nın Accra şehrinde gerçekleşti. Törene Gana Polis Teşkilatı temsilcileri, teslimat filosu ortakları, tüketiciler ve kuryeler dahil olmak üzere teslimat sektöründen birçok paydaş katıldı.

Etkinlikte ayrıca Yol Güvenliği, Sağlık ve genel refah konularında bilgilendirici atölyeler de düzenlendi.

1abbdb87-8c91-499d-af2e-616a1835a9ee-e1720615790451-1140x570.jpg

İlgili Haberler
Nehre giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı, biri kayıp
Nehre giren çocuklardan biri boğuldu, biri kurtarıldı, biri kayıp
Son Haberler
Yaktın bizi Mehmet Büyükekşi. Ateşe attın hepimizi Spor
Yaktın bizi Mehmet Büyükekşi. Ateşe attın hepimizi
Trabzonspor'a çok özel ziyaret Spor
Trabzonspor'a çok özel ziyaret
Acun Ilıcalı istediğini alamadı Spor
Acun Ilıcalı istediğini alamadı
Gözyaşları elektriğe kapılarak can veren İnanç Öktemay için Yerel Haberler
Gözyaşları elektriğe kapılarak can veren İnanç Öktemay için
Wimbledon şampiyonu Krejcikova'nın pozları nefes kesti Spor
Wimbledon şampiyonu Krejcikova'nın pozları nefes kesti
'AKP ve MHP ayrılıyor'. Ayhan Bora Kaplan 'gizli tanık' iddianamesinde dikkat çeken 'soylu' ayrıntısı Gündem
'AKP ve MHP ayrılıyor'. Ayhan Bora Kaplan 'gizli tanık' iddianamesinde dikkat çeken 'soylu' ayrıntısı
İmran Han ve karısı aklandı Dünya
İmran Han ve karısı aklandı