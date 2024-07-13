Gana'nın en iyi 200 kuryesine ödül verildi

2024'ün ilk yarısındaki hizmetlerinin takdiri olarak en iyi performansa sahip 200 kuryeye üst düzey akıllı telefonlar, cömert nakit ödüller ve yakıt kuponları verdi. En iyi performansı gösteren iki kuryeye ise yepyeni motosikletler aldı.

Ödül töreni Gana'nın Accra şehrinde gerçekleşti. Törene Gana Polis Teşkilatı temsilcileri, teslimat filosu ortakları, tüketiciler ve kuryeler dahil olmak üzere teslimat sektöründen birçok paydaş katıldı.