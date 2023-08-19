Gani Müjde'den Selen Görgüzel'e olay gönderme. Anne sütünü duyunca bakın ne önerdi

Sunucu ve şarkıcı Selen Görgüzel, son olarak elinde anne sütüyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Bebeğini emziren arkadaşından kendisine süt alan Görgüzel, açıklamalarıyla dikkat çekti.

“Bebeğini emziren arkadaşımdan sağdığım anne sütü... Doğal gerçek anne sütü” diyen Selen Görgüzel, “Bunların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Enfeksiyona iyi geliyor. Bu ara yoğun tempoda çalışıyorum, vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum. Doktorum böyle bir şey tavsiye etti. Kanser hastalarına da çok faydası var. Yeni duyulmaya başladı. Özellikle enfeksiyonla ilgili tüm konularda gerçek bir antibiyotik” ifadelerini kullandı.

“İNSAN BOKUNDA BOL KALSİYUM VAR, ZEKAYA DA FAYDALI”

MedyaRadar'ın özel haberine göre, söz konusu açıklamalara senarist ve yazar Gani Müjde’den olay tepki geldi.

“Anne sütünü sağdırıp içerek genç kalmaya çalışanlara müjde... İnsan bokunda bol miktarda kalsiyum var...” yazarak isim vermeden Selen Görgüzel’e tepki gösteren Gani Müjde, “Kemiklere ve zeka gelişimine çok faydalı...” diye de ekledi.