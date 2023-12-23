Ganika Kültür ve Sanat Derneği'nin fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ganika Kültür ve Sanat Derneği'nin fotoğraf sergisi açıldı
Ganita Çay Bahçesi'nin ev sahipliğini yaptığı fotoğraf sergisi pek çok ünlü ismin katılımıyla açıldı.

Ganita Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği fotoğraf sergisi, Ganita Çay Bahçesi'nde resmi bir açılışla başladı.

Dernek Başkanı Osman Çavuşoğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon kültüründe önemli bir yer tutan Ganita'nın sadece bir semt adı olmadığını vurgulayarak, "Ganita, sanatın, kültürün ve yaşamın sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 1900'lerden günümüze kadar Ganita'nın popüler bir sosyalleşme mekanı olduğunu belirterek, Hüseyin Avni Danyal, Zafer Alagöz, Tanju Gürsu, Aysel Gürel gibi birçok sanatçının bu semtte yetiştiğini söyledi.

Serginin açılışına, Ganita sakinleri tarafından "James Köksal" lakabıyla anılan Köksal Koç'un anısına düzenlenen özel bölüm büyük ilgi gördü. İstanbul'dan gelen Köksal Koç'un kız kardeşi Ruhsan Koç'un yanı sıra, derneğin kurucu başkanı ressam Ceyhan Murathanoğlu, Trabzon'un kültür ve turizm eski müdürü İsmail Kansız, gazeteci yazar İsmail Fandaklı, gazeteci karikatürist Tamer Küçük, Ortahisar Belediyesi Kültür Müdürü Sadettin Önsel, Trabzon Bilim Kültür Sanat Merkezi yöneticileri ve Trabzon ile Rize'den birçok sanatsever katılım gösterdi.

Sergi, bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Ganita'nın işleticisi Adnan Özbilen, yazar Serkan Aslan ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Galip Değerli de etkinlikte yer alan isimler arasındaydı.

whatsapp-image-2023-12-23-at-19-07-29.jpeg

whatsapp-image-2023-12-23-at-19-07-30.jpeg

whatsapp-image-2023-12-23-at-19-07-30-1.jpeg

whatsapp-image-2023-12-23-at-19-07-30-2.jpeg

whatsapp-image-2023-12-23-at-19-07-30-3.jpeg

whatsapp-image-2023-12-23-at-19-07-31.jpeg

İlgili Haberler
Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı
Aşık Veysel türküleriyle anıldı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi
MSB duyurdu: Harbiye Askeri Müzesi’nde günde iki konser
Son Haberler
Trabzonspor puanı nasıl kurtardı? Öpsün de başına koysun. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor puanı nasıl kurtardı? Öpsün de başına koysun. Turgay Beşyıldız yazdı
Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Spor
Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir
12 Şehidin ardından ‘Milli Yas’ çağrısı Gündem
12 Şehidin ardından ‘Milli Yas’ çağrısı
Antalya'da Otomobil bomba gibi patladı. Alev topuna döndü Gündem
Antalya'da Otomobil bomba gibi patladı. Alev topuna döndü
Şehidin videosu yürek burktu. 'Şehit olursam bunu paylaşın' Gündem
Şehidin videosu yürek burktu. 'Şehit olursam bunu paylaşın'
West Ham Manchester United'ı fena çarptı Spor
West Ham Manchester United'ı fena çarptı
Meteoroloji uyarmıştı. Her yer beyaza büründü. Araçlar yolda kaldı Gündem
Meteoroloji uyarmıştı. Her yer beyaza büründü. Araçlar yolda kaldı