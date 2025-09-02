GAP hisseleri beklentileri geride bıraktı

Gap Inc., 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde hisse başına 0,57 dolar kar açıklayarak analistlerin 0,55 dolar olan tahminlerini geride bıraktı. Ancak, şirketin toplam net satışları 3,73 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim göstermedi .

MARKA PERFORMANSLARI: OLD NAVY VE BANANA REPUBLİC GÜÇLÜ, ATHLETA ZAYIF

Şirketin en büyük markalarından Old Navy ve Gap, sırasıyla %2 ve %4'lük karşılaştırılabilir satış artışları sağladı. Banana Republic de %4'lük bir artış gösterdi. Ancak, aktif giyim markası Athleta'nın karşılaştırılabilir satışları %9 oranında düştü, bu da genel satışları olumsuz etkiledi .

GÜMRÜK VERGİLERİ: KAR MARJLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Gap Inc., yeni ithalat gümrük vergilerinin etkisiyle 2025 mali yılı için işletme kar marjının %6,7 ila %7,0 arasında olmasını bekliyor; bu, geçen yılın %7,4'lük marjından bir düşüşü işaret ediyor. Şirket, üçüncü çeyrek brüt kar marjının da yaklaşık iki puan düşmesini öngörüyor .

YATIRIMCI TEPKİSİ

İyi bir kar açıklamasına rağmen, GAP hisse senedi, yatırımcıların gümrük vergileri ve Athleta'nın zayıf performansına dair endişeleri nedeniyle işlem sonrası işlemlerde %6 oranında değer kaybetti. Bu durum, şirketin gelecekteki performansı hakkında soru işaretleri oluşturdu .