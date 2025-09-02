GAP hisseleri beklentileri geride bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
GAP hisseleri beklentileri geride bıraktı

GAP Inc., ikinci çeyrekte hisse başına 0,57 dolar kar açıklayarak beklentileri geride bıraktı. Ancak, yeni gümrük vergileri ve Athleta markasının zayıf performansı, şirketin geleceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Gap Inc., 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde hisse başına 0,57 dolar kar açıklayarak analistlerin 0,55 dolar olan tahminlerini geride bıraktı. Ancak, şirketin toplam net satışları 3,73 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim göstermedi .

MARKA PERFORMANSLARI: OLD NAVY VE BANANA REPUBLİC GÜÇLÜ, ATHLETA ZAYIF

Şirketin en büyük markalarından Old Navy ve Gap, sırasıyla %2 ve %4'lük karşılaştırılabilir satış artışları sağladı. Banana Republic de %4'lük bir artış gösterdi. Ancak, aktif giyim markası Athleta'nın karşılaştırılabilir satışları %9 oranında düştü, bu da genel satışları olumsuz etkiledi .

GÜMRÜK VERGİLERİ: KAR MARJLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Gap Inc., yeni ithalat gümrük vergilerinin etkisiyle 2025 mali yılı için işletme kar marjının %6,7 ila %7,0 arasında olmasını bekliyor; bu, geçen yılın %7,4'lük marjından bir düşüşü işaret ediyor. Şirket, üçüncü çeyrek brüt kar marjının da yaklaşık iki puan düşmesini öngörüyor .

YATIRIMCI TEPKİSİ

İyi bir kar açıklamasına rağmen, GAP hisse senedi, yatırımcıların gümrük vergileri ve Athleta'nın zayıf performansına dair endişeleri nedeniyle işlem sonrası işlemlerde %6 oranında değer kaybetti. Bu durum, şirketin gelecekteki performansı hakkında soru işaretleri oluşturdu .

Son Haberler
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Borsa İstanbul’da günün ilk yarısı kayıpla kapandı! (2 Eylül 2025)
BIST 100’de hafif düşüş: Neler oluyor?