Garanti Bankası’ndan şaşırtan dolar tahmini. Elinde doları olanlar dikkat

Garanti BBVA 2024 sonu Dolar/TL tahminini 42,00 TL’den 38,00 TL’ye indirdi. Tüketici enflasyonu tahminini ise yüzde 45’ten yüzde 43’e geri çekti.

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert’in de aralarında olduğu banka ekonomistleri tarafından kaleme alınan Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, politika faizinin 2024’ün son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı, Kasım ve Aralık aylarında iki faiz indirimi yapılabileceği tahmine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayına yönelik piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına dair enflasyon beklentisi gerilemiş, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de TCMB'nin kendi enflasyon tahminine yakınsamıştı.

Katılımcıların 2024 sonu Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL olarak belirtilmişti.



12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL düzeyindeyken, bu anket döneminde 41,80 TL olmuştu.