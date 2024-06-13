Garanti Bankası’ndan şaşırtan dolar tahmini. Elinde doları olanlar dikkat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Garanti Bankası’ndan şaşırtan dolar tahmini. Elinde doları olanlar dikkat

Garanti BBVA yıl sonu dolar tahminini güncelledi.

Garanti BBVA 2024 sonu Dolar/TL tahminini 42,00 TL’den 38,00 TL’ye indirdi. Tüketici enflasyonu tahminini ise yüzde 45’ten yüzde 43’e geri çekti.

doalr9.jpg

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert’in de aralarında olduğu banka ekonomistleri tarafından kaleme alınan Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, politika faizinin 2024’ün son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı, Kasım ve Aralık aylarında iki faiz indirimi yapılabileceği tahmine yer verildi.

garantibankasoi-yenicag.jpgTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayına yönelik piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına dair enflasyon beklentisi gerilemiş, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de TCMB'nin kendi enflasyon tahminine yakınsamıştı.

Katılımcıların 2024 sonu Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL olarak belirtilmişti.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL düzeyindeyken, bu anket döneminde 41,80 TL olmuştu.

İlgili Haberler
Dolar ne kadar olacak? Ünlü kuruluştan sinyal geldi
Son Haberler
Otostop çeken çift durdurdukları kepçenin önünde yolculuk yaptı Yaşam
Otostop çeken çift durdurdukları kepçenin önünde yolculuk yaptı
Süt kovasına düşün bebek öldü Gündem
Süt kovasına düşün bebek öldü
AKP ve MHP yanlışlıkla rantı engelledi Gündem
AKP ve MHP yanlışlıkla rantı engelledi
Arda Güler ve Hakan'ın kovmuştu. TFF'den açıklama geldi Spor
Arda Güler ve Hakan'ın kovmuştu. TFF'den açıklama geldi
Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları Sağlık
Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları
Ajda Pekkan ve Selda Bağcan'dan efsane düet. Sivas’ın Yolları’na türküsünü söylediler Magazin
Ajda Pekkan ve Selda Bağcan'dan efsane düet. Sivas’ın Yolları’na türküsünü söylediler
Konut satışlarında büyük düşüş Ekonomi
Konut satışlarında büyük düşüş