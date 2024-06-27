Garanti Bankası'ndan sürpriz zam. Yüzde 75'i buldu

Düzenleme: Kaynak: Banka Dünyası
Garanti Bankası'ndan sürpriz zam. Yüzde 75'i buldu

Garanti BBVA üst yönetimi çalışanların 2024 yılı ikinci yarı zam oranını açıkladı. Ocak-Haziran dönemi için yüzde 50 ile 58 arasında zam yapan banka yılın ikinci yarısında minimum yüzde 25 ortalama ise yüzde 27,5 zam yapacağı öğrenildi.

Garanti Bankası'ndan çalışanlarına zam sürprizi..Bankacılık sektöründe 2024 yılı ikinci yarısı için ilk zam kararını Garanti BBVA açıkladı.

Zam kararı çalışanların maaşına minimum yüzde 25 olarak duyuruldu. Ortala zammın oranı yüzde 27,5 olarak duyuruldu.

Garanti BBVA 2024 yılının ilk yarısında yarısında yüzde 50 zam yapmıştı. Bu oran performansa ve kideme göre zam oranı yüzde 50 ile 58 arasında değişmişti.

Böylece Garanti Bankası yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı olmak üzere toplamda yüzde 75 zam yapmış oldu.

Ziraat Bankası eski Müdürlerinden ünlü finansçı Şenol Babuşçu da Garanti BBVA'nın çalışanlarına yılın ikinci zammını böyle paylaştı.

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