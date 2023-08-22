Garanti Yatırım’da çıldırtan arıza

Garanti Yatırım’da yaşanan bir arıza müşterileri çıldırttı. Bazı müşteriler artıda olması gereken bakiyelerinin ekside olduğunu belirterek yaşadıklarına isyan etti.

Garanti Yatırım’da çıldırtan arıza

Türkiye’nin en büyük aracı kurumlarından olan Garanti Yatırım’da yaşanan bir sorun yatırımcıların şok yaşamasına neden oldu. Bazı müşterilerin sattığı hisselerin parası hesabında görünmemesinin yanında bir de borçlu çıkıp temerrütte düştüler.

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Paramedya’ya ulaşan Garanti Yatırım müşterileri, sorunun bir kaç gündür devam ettiğini ve halen çözülemediğini belirttiler.

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Garanti müşterileri, “Kendi bakiyemizle satın aldığımız hisseyi satmamıza rağmen T2’de artı olması gereken bakiye eksi olarak göründü. Yani alacaklı olmamıza rağmen borçlu olduk ve temerrütte düştük “diye şikayet ettiler.

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