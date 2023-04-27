Garantili 3 köprüdeki kamu zararı 4,9 milyar dolar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, ulaşımda kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleriyle kamunun ne kadar zarara uğratıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökce, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü üzerinden kamunun uğradığı zararın yaklaşık 4.9 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Gökce, “Dört örnek projede; araç geçiş garantisi: 105 milyon 102 bin araç. Geçen yıllık ortalama araç sayısı: 35 milyon 570 bindir. Köprülerden geçen araçlara katkı bedeli ödenmekte, geçmeyenlerin de tüm ücretleri kamu bütçesinden karşılanmaktadır. Altı çizilmesi gereken iki önemli nokta olduğu görülüyor” dedi.

"KÖPRÜ VE YOLLARI KULLANAN ARAÇ SAYISININ 3 KATI FAZLA TAAHHÜT VERİLDİ"

Son dönemde Kamu Özel İşbirliği ile yapılan projelerin kamuya büyük maliyeti olduğunu iddia eden Gökçe, “4.9 milyar dolar maliyetle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’ni yeniden yapmak mümkündür. Araç geçiş garantilerinde yapılan hesaplamalarda önemli bir fark vardır. Bu köprü ve yolları kullanan araç sayısının yaklaşık 3 katı fazla taahhüt verilmiştir. Bu durum da planlama boyutu bakımından eksikliğe ve verimsiz kaynak kullanımına işaret etmektedir” diye konuştu.

Gökçe, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

“Türkiye limanları ve demiryollarıyla entegre bir taşımacılık ve lojistik altyapı yatırımlarına öncelik vermelidir. Çevreci ve ileri teknoloji üreten bir ulaşım endüstrisi kurularak mal, hizmet ve teknoloji ihracatı yapacak bir güce kavuşmalıdır. Ülkemizin demiryolları ve karayolları ağı üzerinde ana lojistik merkezler geliştirilmelidir. Şehirlerarası ulaşımda demiryollarının payı artmalıdır. Ulaşım hizmetleri içinde paylaşımlı, aktif ve müşterek seyahat türlerinin artması desteklenmelidir. Kentiçi ulaşımla ilgili merkezi ulaşım otoritesi kurulmalı, şehirlerin başta raylı sistemler toplu ulaşım altyapılarının projelendirilmesi ve inşası için iktisadi girişimler kurulmalıdır. Afetlere dirençli altyapı için kamu finansman çerçevesi çıkarılmalıdır”

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