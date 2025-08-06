Gardi'den Almanya çıkarması

Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da rota kaleci ve defans hattına yapılacak takviyelere çevrildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre listenin ilk sırasında daha önce Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae yer alıyor. 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncu için yönetim satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu. Oyuncuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu vurgulandı.

Alman basını, sarı kırmızılıların Sacha Boey konusundaki girişimlerini de tekrarladı. Bayern ile Sacha Boey için anlaşan ancak Fransız oyuncuyu ikna edemeyen yönetimin Stanisic'i de radarına aldığı öğrenildi. Hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen Hırvat oyuncu için zorunlu opsiyon koymadan ilerleyen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle önemli bir yol kat etti.

Josip Stanisic, kariyerine Almanya'da devam etmek istese de gelecek teklifleri de görmek istiyor. Bayern'deki geleceği hakkında hem yönetim hem de teknik heyetle görüşecek olan Hırvat yıldız, kararını verecek. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Bayern'de kalamazsa Galatasaray'ı değerlendirmeye alacak.

TOP GARDİ'DE

Hem kaleci transferi hem de Bayern Münih'le görüşmelerde menajer George Gardi görevlendirildi.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna kattığı isimlerde büyük emeği bulunan İtalyan menajer, Bayern'den en az bir ismi bitirip, Türkiye'ye getirmek için yoğun görüşmelerde bulunuyor.