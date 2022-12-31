Gardıroptan çıkan FETÖ firarisinden pişkin yanıt

Düzce’de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası olan Taner Yiğit’in saklandığı eve polis baskında yaptı. Yiğit, gardıroptan çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Taner Yiğit’in, şehir merkezindeki evinde olduğu bilgisine ulaştı. Eve giden polis, Yiğit’in evde olup olmadığını sordu. Yakınları Yiğit’in evde olmadığını söyledi. Bir süre sonra arama kararıyla eve giden polis ekipleri Yiğit'i aramaya başladı. Sıra gardıropa gelmişti. Kapı açıldı, bir çift göz polislere bakıyordu. O kişi Taner Yiğit'ten başkası değildi. Yiğit’i gardıroptan çıkarıldı, ilk sorgu burada başladı.

'PİŞKİN CEVAP:“DİYECEKLER TABİ”

Polis, gardıroptan çıkan Yiğit’e, “İşi biliyorsun. Saklanmayacaksın. Sabahtan beri senin için yok diyorlar” dedi. Yiğit ise, “Diyecekler tabi” karşılığını verdi. Gözaltına alınan Taner Yiğit, işlemlerin ardından Düzce Kapalı Cezaevi’ne gönderildi