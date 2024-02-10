Garsondan hayat kurtaran 'Heimlich' manevrası

Karabük'te bir restoranda annesi ile birlikte yemek yerken boğazına yiyecek takılan çocuk, garson Ferdi Kanış (40) tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'teki olay, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesinde bulunan restoranda yaşandı. Annesi ile birlikte restorana yemek yemeye gelen ve bir çocuğun boğazına yiyecek kaçtı. Bir anda nefesi kesilen çocuğun yardımına restoran çalışanları koştu. Çocuğun imdadına restoranda garson olarak çalışan Ferdi Kanış yetişti. Heimlich manevrası yapan garson çocuğun boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını ve tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.