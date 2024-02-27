Garsonun ısrarı felaketi getirdi. Yedikten 45 dakika sonra öldü

ABD’nin Manhattan şehrinde bir hastanede çalışan doktor Kanokporn Tangsuan, 5 Ekim'de Disney Springs'teki 'Raglan Road Irish Restaurant'ta akşam yemeği yedikten 45 dakika sonra aniden öldü.

Kocası Jeffrey Piccolo, Florida'da bölge mahkemesine başvurarak karısının restoran çalışanlarının ihmalkârlığı nedeni ile hayatını kaybettiğini iddia etti.

ALERJİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ AMA ÇALIŞANLAR ISRAR ETTİ

Kocası tarafından açılan dava dosyasına göre, Tangsuan'ın fındık ve süt ürünlerine karşı alerjisi bulunuyordu. Talihsiz kadın yemek yediği restorandaki çalışanlara bunu ısrarla söyledi ancak çalışanlar alerjen içermeyen yiyecekler kullandıkları konusunda ısrar ettiler.

Genç kadın bunun üzerine brokoli ve mısır kızartması, deniz tarağı ve soğan halkası sipariş etti.

Dava dosyasında Tangsuan'ın çalışanlardan defalarca kez doğrulama istediği, garsonların ise kadına yemeğinin alerjen herhangi bir şey içermeyeceği konusunda garanti verdiği belirtildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akşam yemeğinden sonra alışveriş merkezine giden kadın kendini kötü hissetmeye başladı. 45 dakika sonra nefes almakta zorlanan ve yere yığılan doktor acilen hastaneye kaldırıldı.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, yediklerine karşı alerjik reaksiyon gösteren kadına hemen epi-pen (alerjik acil durumlarda kullanılan bir ilaç) verildiği belirtildi. Ancak kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli tıp doktorunun yaptığı incelemelere göre kadın, süt ürünleri ve sert kabuklu yemişlerin neden olduğu anafilaksi nedeni ile hayatını kaybetti.

50 BİN DOLAR TAZMİNAT İSTİYOR

Talihsiz bir şekilde eşini kaybeden acılı koca, Florida'nın hatalı ölüm yasası uyarınca açtığı davada 50.000 doları aşan bir tazminat talebinde bulunurken, restoran müşterilere sunulan gıdaların alerjen olup olmadığını açıkça belirtmemek ve çalışanlarını bu konuda eğitmemekle suçlanıyor.