Gasp dehşeti: Para dolu çantayı alamayınca cüzdanı çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gasp dehşeti: Para dolu çantayı alamayınca cüzdanı çaldılar

İzmir’in Bornova ilçesinde para dola çanta ile giden bir kişi yanına gelen 2 kişi tarafından gasp edilmek istendi. Vatandaşın direnmesi üzerine çantayı alamayan gaspçılar, cüzdanı çalıp kaçtılar.

Olay, 1 Aralık günü Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4416 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerini kapatıp evine gitmek için aracına yönelen M.İ.S.'nin (22), yanına tanımadığı iki şüpheli şahıs geldi. Elindeki para dolu çantayı almak için hamle yapan saldırganlar ile M.İ.S. arasında boğuşma yaşandı. Vatandaşın direnmesi üzerine 2 saldırgan çantayı alamayınca M.İ.S.'nin cüzdanını alıp motosikletle kaçtılar.

KAÇMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay ise sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletle sokağa gelen 2 kişi ile vatandaş arasında yaşanan boğuşma, gaspçıların çantayı almak için hamle yapması, vatandaşın direnmesi ve 2 şüphelinin geldikleri motosikletle kaçtıkları anlar yer aldı.

Gasp dehşeti: Para dolu çantayı alamayınca cüzdanı çaldılar

YAKALANDILAR

Olayın ihbar edilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla, olayı gerçekleştiren Y.E.S. (23) ve Y.B. (25) isimli şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerden Y.E.S., 4 Aralık günü yapılan çalışmalar sonucu gasbedilen cüzdan ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Y.B.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Gasp dehşeti: Para dolu çantayı alamayınca cüzdanı çaldılar

Gasp dehşeti: Para dolu çantayı alamayınca cüzdanı çaldılar

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