Gassal dizisinden Ferdi Tayfur paylaşımı: "Şimdi içimiz yandı!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Antalya'da tedavi gören ünlü Şarkıcı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısını yeniden gündeme getiren Gassal dizisi ekibi de sosyal medya hesabından vefat haberini duyurdu.

Antalya'da tedavi gören ünlü Şarkıcı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Efsane ismin ölüm haberini son günlerde popüler olan Gassal dizisi sosyal medya hesabından duyurdu. Dizide Ferdi Tayfur şarkısı seslendirilmiş ve şarkı çok kısa bir sürede rekor dinleme oranı yakalamıştı.

Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur vefat ettiAntalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur vefat etti

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vefat haberini şu şekilde paylaştı:

"Şimdi içimiz yandı işte Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz"

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