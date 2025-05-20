Gassal ikinci sezonu ile geri geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gassal ikinci sezonu ile geri geliyor

TRT’nin dijital platformu Tabii’nin fenomen dizisi Gassal 2. sezonuyla geri dönüyor. Gassal 2 sezon yayın tarihi belli oldu.

“Ölünce beni kim yıkayacak?” sorusuyla seyircileri hikayesinin içine çeken Gassal dizisi 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yayın hayatına başlayacak.

Gassal 2 sezonun başrollerinde yer alan Ahmet Kural ve Hande Soral, izleyicileri yine derin bir yolculuğa çıkaracak. Gassal 2 sezon bölümleri ne zaman başlayacak? sorusu merak edilirken beklenen haber geldi.

Peki, Gassal 2. sezonu nerede yayınlanacak?

GASSAL 2 SEZON YAYIN TARİHİ 24 MAYIS 2025

TRT’nin dijital platformu Tabii’de 2024’te ilk sezonu ile yayınlanan dizi Gassal IMDb’de 8.2 puan alarak en çok beğenilen dijital dizi olmuştu.

1 Ocak 2025’te Gassal 2 sezon ilk fragmanı yayınlanmıştı. Dizinin tutkunları Gassal 2. Sezonu ne zaman başlayacak? diye merak ediyordu. Yapım şirketi tabii’den beklenen haber geldi. Ahmet Kural, Hande Soral ve Bayhan’ın yer aldığı Gassal 2 sezon bölümleri 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü TRT’nin dijital platformunda yayınlanacak.

Selçuk Aydemir’in yönettiği ve Sümeyye Karaarslan’ın senaryosunu kaleme aldığı dizi, Gassal 2 sezon hikayesi ile kaldığı yerden devam edecek. Baki’nin hayatı sorgulayışı ve kadın gassalların yaşamını bu kez seyirci ile buluşacak. Gassal 2 sezon yeni bölümlerini TRT’nin bünyesinde yer alan dijital platformu tabii üzerinden yapımın tüm bölümlerini izleyebilirsiniz. 24 Mayıs 2025 günü 2 sezon bölümlerinin hepsi tabii’den yayınlanmaya başlayacak.

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