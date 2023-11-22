Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydalarının ortaya çıkması dikkat çekti.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydalarının ortaya çıktı.

YAVŞAN OTU NEDİR?

Yavşan otu Plantaginaceae bitki ailesinin bir üyesidir. Yavşan isminde de bir bitki bulunmaktadır ancak yavşan otu ile yavşan farklı türlerdir.

YAVŞAN OTUNUN FAYDALARI

- Mide dostudur

-Tansiyonu dengeler

- Yüksek ateşi düşürür

- Sindirim sistemini düzenler

- Böbrekleri rahatlatır

-Şekeri düşürür

- Yaraların iyileşmesini hızlandırır

- Boğaz ağrılarına iyi gelir

- Ağız ve diş sağlığına katkı sağlar

- Ağrıları azaltır

-Cinsel hormonların kalitesini artırır

- Sigarayı bırakmada destekleyicidir

- Bağışıklığı güçlendirir

-İştah açar

YAVŞAN OTU NASIL KULLANILIR?

Yavşan otunun sağlığa faydalı olduğunu bilmek için onu taze olarak kullanmak lazım. Yavşan otunu aktarlardan temin edebilir ve cam bir kavanozda muhafaza edebilirsiniz. Dozunda tüketildiğinde ve alerjik bir reaksiyon olmadığında zararı yoktur. Yavşan otunu bazen çiğneyerek de yiyebilirsiniz ama genellikle çay şeklinde içilir. Yavşan otu çayı yapmak için diğer bitkilerle aynı yöntemi uygularsınız. Yavşan otunu toz halinde ya da taze olarak kullanabilirsiniz. Kaynayan suyu ateşten indirdikten sonra yavşan otunu içine atar ve 4-5 dakika demlersiniz. Sonra yavşan otu çayınızı bal ve limonla lezzetlendirebilir ya da sade olarak içebilirsiniz.

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