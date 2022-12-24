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Askeri hastaneler için yasa teklifi mecliste. Bakalım MHP destek verebilecek mi

CHP’li 6 milletvekilinin imzasıyla askeri hastanelerinin açılması, GATA’nın kurulması ve Sağlık Bakanlığı’na devredilen askeri kurumların yeniden Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması için kanun teklifi verildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:54
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GATA ve askeri hastaneler için yasa teklifi mecliste. Bakalım MHP destek verebilecek mi

Askeri hastaneler için yasa teklifi mecliste. Bakalım MHP destek verebilecek mi
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Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre, CHP Gaziantep Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu üyesi Bayram Yılmazkaya, CHP’nin diğer Milli Savunma Komisyonu üyeleri Uğur Bayraktutan, Özgür Ceylan, Polat Şaroğlu, Ahmet Önal ve Çetin Arık’ın imzasıyla asker hastanelerinin açılması, GATA’nın kurulması ve Sağlık Bakanlığı’na devredilen askeri kurumların yeniden MSB’ye devredilmesi için kanun teklifi verdi.

"HAYATİ ÖNEME SAHİP"
Teklif sonrası gazetemize konuşan ve Asker hastanelerinin ve askeri doktorların ordumuz ve askerimiz için hayati öneme sahip olduğunu belirten Yılmazkaya, “Cumhuriyetin kuruluş aşamasından bugüne, bulunduğumuz coğrafyadaki tüm tehditlere karşı ve terörle mücadeleye kadar çok önemli görevler üstlenmiş bir yapı olan ordumuz ne kadar önemliyse, bunun arkasındaki tamamlayıcı unsur olan askeri hastaneler ve askeri doktorlarımızda bir o kadar önemlidir” dedi.

"BÜYÜK YANILGI İÇİNDELER"
Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke, hiçbir devlet; ordusunu, askerî doktorundan ve askeri hastanesinden mahrum bırakmadığına dikkat çeken Yılmazkaya, “15 Temmuz sonrası bu konuda atılan yanlış adım; ordumuz ve Mehmetçiğimiz için hayati öneme sahip olan askeri hastanelerimizi ve askeri doktorlarımızı baypas etmiştir. Ordu sağlık sistemi maalesef bozulmuştur. Askerî cerrahi ve savaş cerrahi ayrı bir deneyim, başlı başına bilgi, beceri, disiplin ve tecrübe gerektiren bir alan olmasına rağmen askeriyeyi, askerî doktorlardan arındırarak sivilleştirmek çok büyük yanlışlık olmuştur. Askerî doktorun görevini sivil doktora yaptırabileceğini sananlar büyük yanılgı içindedirler” ifadelerini kullandı.

“MHP'NİN DESTEĞİ ŞART"
Kanunla ilgili süreci hakkında da bilgi veren Yılmazkaya, “Meclis Başkanlığı, muhalefetin sunduğu kanun teklifini Milli Savunma Komisyonuna havale ettiği zaman, eğer MHP’nin Milli Savunma Komisyonu üyesi milletvekilleri de bu kanun teklifine samimiyetle destek verirse komisyonda görüşülen bu kanun teklifi, komisyondan çıktıktan sonra, alınan grup kararıyla hemen Meclis Genel Kuruluna indirilerek kanunlaşabilir. Eğer MHP desteklemez ise CHP’nin verdiği bu kanun teklifi Meclis İç Tüzüğünün 37. Maddesine göre; Kanun tekliflerinin esas komisyonlara havale gününden itibaren en geç 45 gün içinde sonuçlandırılması gerekir. Bu sürenin bitiminde teklifin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını teklif sahipleri isteyebilirler” dedi.

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