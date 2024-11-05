Gazapizm Senfoni, Zorlu PSM'ye Geliyor!

İstanbul’da büyük ilgi gören Senfoni İstanbul 2024 projesi, Gazapizm’in hayranları ve farklı müzik türlerinden dinleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi sunarken dev orkestra ve koro, sahnede müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanıyor.

Gazapizm, büyük ses getiren projesi ile 29 Kasım akşamı Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Şef Çelik Kasapoğlu yönetimindeki 150 kişilik Senfoni orkestrası ve koro eşliğinde gerçekleşecek Gazapizm’in "Senfoni İstanbul 2024" projesi, ilk kez 2022 yılında izleyiciyle buluşmuş ve yazın en unutulmaz konserlerinden biri olarak hafızalarda yer etmişti.

Gazapizm hayranları ve farklı müzik tarzlarından dinleyicileri bir araya getirmeyi başaran proje, 29 Kasım’da, müzikseverlerin yoğun isteğiyle yeniden sahneye taşınıyor. Dev bir orkestra ve koronun Gazapizm'in şarkılarına eşlik ettiği bu müzik şöleni, 29 Kasım akşamı saat 21.00’de ilk kez Zorlu PSM’de gerçekleşiyor. Gazapizm, bu konserde dinleyicilerine unutulmaz ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser daha yaşatmak için gün sayıyor.