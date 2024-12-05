Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında 'PKK propagandası yapmaktan' hapis talebi

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' suçlamasıyla 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Arslan, önümüzdeki günlerde İstanbul14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Ayşenur Arslan hakkındaki iddianamede, programdaki sözleriyle ilgili "Bu söylemin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte terör örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

İddianamede Arslan'ın şu ifadeleri yer aldı:

Arslan'ın avukatı Celal Ülgen de B Yüzü'ne yaptığı açıklamada, "Siyasi İktidar bir yandan yumuşama politikası izlerken diğer yandan bir yasa tasarısı içinde TCK 339. maddeden sonra gelen maddeye ‘etki ajanlığı’ niteliğinde bazı fiillere önemli cezalar getiriyor. Bu iki tavır birlikte doğru olamayacağına göre birinin elbette yanlış olması gerekir. Çok aramaya gerek yok. Yeni bir ceza yaptırımı getiren yeni tip casusluk kurumunun yanında olmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.