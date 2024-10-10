Gazeteci Can Ataklı'ya hapis cezası!

Gazeteci Can Ataklı’nın, 25 Aralık 2023 tarihinde YouTube üzerinden yayımlanan programda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Ataklı’ya 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ataklı, programda yaptığı açıklamaların, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çatışmada hayatını kaybeden bir askerin babasıyla ilgili olduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Dava, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla açılmış ve Ataklı hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayan Ataklı’yı avukatı temsil etti. Duruşmada Memur-Sen, Aile Bakanlığı ve Şehit yakınları ve Gaziler Derneği avukatları da hazır bulundu.

BERAAT TALEP EDİLDİ

Memur-Sen ve Aile Bakanlığı avukatları, Ataklı’nın duruşmaya katılmamasını eleştirerek, bunun yargılamayı uzatmaya yönelik bir taktik olduğunu savundu. Yargılama sürecinin uzatılmasının toplumsal cezasızlık algısına yol açtığını ifade ederek, Ataklı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını ve duruşma arasında savunmasının alınmasını talep ettiler.

Ataklı’nın avukatı ise müvekkilinin üzerine atılı suçlamaların unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talebinde bulundu. Ayrıca, Ataklı’nın hastanede tedavi gördüğünü ve bu nedenle duruşmaya katılamadığını vurguladı.

Mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucu, Can Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu işlediğine karar vererek 10 ay hapis cezası verdi. Verilen ceza, iki yıldan az olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Karar sonrasında Ataklı’nın avukatı, müvekkilinin haklarının korunması adına gerekli yasal yolları kullanacaklarını ifade etti.