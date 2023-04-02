Gazeteci Fatih Portakal ölüm yıldönümünde Sabahattin Ali'yi bu sözlerle andı

41 yıllık kısa sayılabilecek yaşamına Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kağnı, Ses gibi çok önemli roman ve hikayeleri sığdıran Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan Sabahattin Ali’nin bugün vefatının 75. yıl dönümü.

“MİLLİ VAZİFE DİYEN BİRİ TETİĞİ ÇEKENE KADAR”

Sabahattin Ali için sosyal medya hesabından anma mesajı yayınlayan gazeteci Fatih Portakal paylaşımına dikkat çeken bir not da ekledi.

Portakal’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bir Sabahattin Ali yaşamıştı değil mi bu ülkede? ‘milli vazife’ diyen biri tetiği çekene kadar… ‘aldırma gönül, aldırma’ diyorum.”



SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 tarihinde Edirne'nin Gümülcine Sancağına bağlı Eğridere'de doğmuş olan Türk yazar ve şairdir. Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi anlayışa dayandıran Sabahattin Ali, Cumhuriyet döneminde roman, öykü, şiir, oyun gibi türlerde eserler vermiştir. Sabahattin Ali, daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı. Romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi ve aşk temasını, zaman zaman siyasi tartışmalarına gönderme yapan anlatılarla zaman zaman da toplumsal aksaklıklara yönelttiği eleştirilerle destekledi.

SABAHATTİN ALİ’NİN ESERLERİ NELERDİR?

Sabahattin Ali'nin eserleri arasında öykü, roman, şiir ve oyun türlerinde birçok yapıt bulunmaktadır. Değirmen (öykü, 1935), Kan (roman, 1937), Ses (öykü, 1937), İçimizdeki Şeytan (roman, 1940), Kuyucaklı Yusuf (roman, 1943), Yeni Dünya (roman, 1943) ve Sırça Köşk (öykü, 1947) isimli eserleri en ünlü ve önemli yapıtlarıdır.

SABAHATTİN ALİ TÜRKİYE’DE NELER YAŞADI?

Sabahattin Ali hayatı boyunca birçok zorluğa ve zıtlıklara maruz kalmıştır. Yaşadığı dönemde Türkiye'deki siyasi, toplumsal ve kültürel değişimlere tanık olmuştur. Ayrıca edebi alanda da farklı dönemlerden etkilenmiştir. Özellikle Cumhuriyet dönemi edebiyatı içinde önemli bir yere sahip olan Sabahattin Ali, fikirleri ve eserleri nedeniyle rejim tarafından baskı görmüştür. Son yıllarında Türk milliyetçiliğiyle tartışmalar yaşamış ve ölümü de gizemli bir şekilde gerçekleşmiştir.

SABAHATTİN ALİ NASIL ÖLDÜ?

Sabahattin Ali'nin ölümü hala tam olarak aydınlatılamamıştır ve birçok tartışma konusu olmuştur. Ancak genellikle kabul edilen ve resmi olarak açıklanan bilgilere göre, Sabahattin Ali 2 Nisan 1948 tarihinde Kırklareli'nde öldürülmüştür. Olayla ilgili detaylar tam olarak bilinmemekle birlikte, Ali'nin kendisini Bulgaristan'a kaçırmak için yasadışı yollarla geçiş yaparken yakalandığı, tutuklandığı ve hapse atıldığı bilinmektedir. Sonrasında ise ölüme yol açan bir olayın gerçekleştiği kabul edilmektedir. Ancak Sabahattin Ali'nin ölümünün nedeni ile ilgili olarak farklı iddialar da bulunmaktadır.

SABAHATTİN ALİ’Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Türk yazar ve şair Sabahattin Ali, kaçak yollarla Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalıştığı sırada, onu sınırdan geçirmesi için anlaştığı Ali Ertekin tarafından öldürüldü. Ali Ertekin verdiği ifadesinde Sabahattin Ali’nin elinde kitap olduğu sırada defalarca sopayla kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi. Cinayeti işlemesinin sebebi olarak da milli hislerini öne sürdü. Ali Ertekin, işlediği cinayetten kaynaklı olarak idam cezası ile yargılanmış olsa da 4 yıla hüküm verildi.