Gazeteci Hakan Gülseven paylaştığı fotoğraf yüzünden 20 ay hapis cezası aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Hakan Gülseven paylaştığı fotoğraf yüzünden 20 ay hapis cezası aldı
Gazeteci Hakan Gülseven 2 yıl önce yanlış paylaştığı fotoğraf yüzünden hapis cezası alması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İddiaya göre, Hakan Gülseven Kız Kulesi’nin restorasyonunu yaptığı iddia edilen bir kişinin fotoğrafını paylaştı

2022 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta “Kız Kulesi'nin restorasyonunu bu yapıyormuş. Estetik harikası" notunu düştü.

Gülseven’in paylaştığı kişinin restorasyondan sorumlu olmadığı ortaya çıktı. Paylaştığı kişi ise hukuki yollara başvurarak şikayetçi oldu.

Hakaret davasından beraat eden Gülseven hakkında “Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak” suçlaması ile dava açıldı.

Mahkeme, Gazeteci Hakan Gülseven hakkında iki yıl hapis cezası verirken ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü.

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Gülseven ise yaptığı açıklamada “Zaten sosyal medyada dolaşımda olan bir fotoğrafını paylaştım, bu nedenle bunun özel hayata ilişkin bir görüntü olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kararın ardından Gülseven sosyal medya hesabından görüntülü açıklama yayınladı.

Gülseven açıklamasında “Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir. Yani, bunu hapse girdikten sonrası için hazırladım. Komik bir durum. Geleceğe not düşme fikrini hiç böyle düşünmemiştim halbuki.” dedi.

Olay sosyal medyada büyük tepki topladı. “Bu nasıl adalet, bu hangi adalet” yorumları yapıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu da sosyal medya hesabından tepkisini dile getirerek “Şu geldiğimiz noktaya bak… Gazeteci Hakan Gülseven, aşağıdaki ironik paylaşımı nedeniyle 20 ay hapis cezası almış. Şu an hapishanede. “ şeklinde konuştu.

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