Gazeteci Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, bugün hayata gözlerini yumdu.

Alınan bilgilere göre evinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Kılıç’ın son zamanlarda 'emboli/pıhtı atması' sorunu yaşadığı belirtildi.

Hasan Kılıç’ın cenazesi 19 Aralık 2023 Salı günü ikindi namazından sonra Şakirin Camisi'nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

"HASAN KILIÇ’I KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu sosyal medya hesabından, Hasan Kılıç’ın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Yapılan paylaşımda, “Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet veren üyemiz Hasan Kılıç’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

Samsun’un Bafra ilçesinde 1944 yılında dünyaya gelen Kılıç, İTİA Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1970 yılında Günaydın’da sayfa sekreteri olarak başlayan Kılıç, Tan ve Sabah gazetelerinde çalıştı. Daha sonra Hürriyet gazetesine geçen Kılıç, burada 34 yıl boyunca görev yaptı. Hürriyet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Kılıç, 37 yıllık meslek hayatının ardından 2015 yılının başında Hürriyet gazetesinden emekliye ayrıldı. Kılıç, ilerleyen yıllarda tekrar işe başladığı Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Müdür olarak görev yapıyordu.