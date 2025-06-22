Gazeteci Murat Ağırel Fatih Altaylı gerçeğini açıkladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Fatih Altaylı'nın dün YouTube kanalında yayınlanan videosundaki ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Altaylı, 'Cumhurbaşkanını tehdit' iddiasıyla dün akşam saatlerinde Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Altaylı hakkında bugün “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Gazeteci Murat Ağırel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'nın söz konusu ifadeleri kullandığı videonun tam halini paylaştı.

Ağırel videonun özellikle belirli bir kısmının kesilerek servis edildiğini ve bunun üzerinden bir algı yaratılmak istendiğini belirtti.

"KAMUOYUNA SERVİS EDİLMİŞ VİDEO KESİLMİŞ"

Ağırel yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına sebep olan, “Cumhurbaşkanını tehdit ettiği” iddia edilen videonun tamamı bu videodur.

Kamuoyuna servis edilen video ise bağlamından koparılmış, kesilip biçilmiş bir şekilde dolaşıma sokulmuş.

Altaylı’nın konuşmasında Osmanlı dönemine ait tarihsel örnekler üzerinden genel bir değerlendirme yapıldığı açıkça görülüyor."